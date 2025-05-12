Минобороны допустило наземный робот "Спайдер": фото и характеристики

"Спайдер" (Фото: Минобороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "Спайдер". Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

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Наземный роботизированный комплекс "Спайдер" разработан командой украинских инженеров с учетом боевого опыта.

Он имеет модификации для выполнения разных задач. В частности – логистического обеспечения, выполнения определенных инженерных задач. Учитывая пожелания военных, разработчики нашли технологическое решение по увеличению дальности управления платформами этого комплекса.

"Спайдер" компактных размеров – в кузове военного пикапа помещается два робота. Наземная роботизированная платформа весит около 50 кг. При этом робот может везти около центнера полезного груза.

Роботы имеют четыре двигателя, что повышает мобильность и выносливость комплекса в боевых условиях. Особенность роботизированных платформ – их маневренность и простота в управлении, способность работать в зоне действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы, выполнять сложные маневры в ограниченном пространстве.

"Спайдеры" динамично преодолевают крутые склоны, могут двигаться с креном. Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения.

28 апреля стало известно, что Минобороны в 2024 году допустило 330 образцов БпЛА. Это в четыре раза больше, чем в 2023 году.

5 мая Минобороны сообщило, что кодифицировало и допустило к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "Вислюк".