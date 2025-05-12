Міноборони допустило наземний робот "Спайдер": фото та характеристики

"Спайдер" (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс "Спайдер". Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Наземний роботизований комплекс "Спайдер" розроблено командою українських інженерів з урахуванням бойового досвіду.

Він має модифікації для виконання різних завдань. Зокрема – логістичного забезпечення, виконання певних інженерних завдань. Враховуючи побажання військових, розробники знайшли технологічне рішення для збільшення дальності управління платформами цього комплексу.

"Спайдер" має компактні розміри – у кузові військового пікапа поміщається два роботи. Наземна роботизована платформа важить близько 50 кг. Водночас робот може везти до центнера корисного вантажу.

Роботи мають чотири двигуни, що підвищує мобільність та витривалість комплексу в бойових умовах. Особливістю роботизованих платформ є їхня маневровість та простота у керуванні, здатність працювати у зоні дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, виконувати складні маневри в обмеженому просторі.

"Спайдери" динамічно долають крутосхили, можуть рухатись з креном. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху.

28 квітня стало відомо, що Міноборони у 2024 році допустило 330 зразків БпЛА. Це учетверо більше, ніж у 2023 році.

5 травня Міноборони повідомило, що кодифікувало і допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс "Віслюк".