Підрозділи Сил оборони посилять роботи-вогнеметники KRAMPUS українського виробництва – фото

Український військовий (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони мобільний вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS українського виробництва. Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Робот призначений для виконання штурмових та оборонних завдань. Він має компактні розміри та вагу, поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп.

KRAMPUS обладнаний двома безшумними електричними двигунами й гусеничним шасі, що забезпечує високу прохідність складним рельєфом – може пересуватись бездоріжжям, лісовими хащами, піском, болотом, долати крутосхили.

Комплекс має канали управління, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, працює у холод, спеку, сніг, дощ. Місткості акумуляторів платформи вистачає на кілька годин безперервного руху. Завдяки цьому може тривалий час працювати на позиції у режимі чергування.

Робот обладнаний відеокамерами та бойовим модулем з реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, здатними знищувати живу силу й легкоброньовану техніку.

Від початку повномасштабного вторгнення Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 80 наземних роботизованих комплексів, більшість з яких – українського виробництва. У 2023 році оборонне відомство кодифікувало майже 10 роботів, торік – понад 50. Від початку 2025 року – понад 20.

Фото: Міноборони