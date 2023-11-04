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Минобороны заявляет о "рекордном" ускорении поставок дронов ВСУ: как упростили бюрократию

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 09:29
Минобороны заявляет о
Дрон MAVIC (Фото: Минобороны)

В Министерстве обороны заявили о "рекордном" ускорении поставок дронов в подразделения Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба МО.

Ведомство пишет, что смогло "рекордно быстро" передать боевые дроны в ВСУ — с момента получения техники от поставщика до передачи Силам логистики прошло три дня. 

Отмечается, что ранее этот процесс мог длиться неделями или месяцами, так как он требует многочисленных согласований в разных ведомствах, однако Минобороны смогло сократить бюрократические процедуры. 

Технику теперь начали отгружать на фронт сразу, в новом пакете есть сотни беспилотников, как ударных, так и разведывательных, — их закупили за бюджетные деньги. 

"В ближайшее время дроны помогут выполнять боевые задачи на фронте в опытных руках наших пилотов. А Минобороны продолжает ускорять процесс передачи необходимого для этого оружия", — сказано в сообщении.

  • В сентябре на передовой начали испытывать беспилотного робота Ironclad украинского производства: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км.
  • Вице-премьер Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.
  • Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

Смотрите также: На фронт отправились секретные дроны. Федоров: Уже показали себя на поле боя – видео

Дмитрий Гриниченко
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