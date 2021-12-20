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Минск заявил протест Великобритании из-за "нападения на посольство Беларуси" в Лондоне

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 18:41
Минск заявил протест Великобритании из-за
Акция протеста возле посольства Беларуси в Лондоне 19 декабря 2021 года (Facebook)

Временный поверенный в делах Великобритании в Минске был вызван в МИД Беларуси из-за якобы "нападения" на посольство Беларуси в Лондоне. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба МИД Беларуси.

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Британскому дипломату был "заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента" и "привлечения к ответственности виновных лиц".

По сообщению пресс-службы, вечером 19 декабря "группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения", после чего "физически атакованы прибывшие на место беларуские дипломаты". Утверждается, что у одного из них "диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба". 

По сообщению The Associated Press и согласно публикациям в социальных сетях, возле посольства Беларуси в Лондоне 19 декабря состоялась небольшая акция протеста в поддержку политических заключенных и против режима диктатора Александра Лукашенко.

Лондонская полиция сообщила, что в воскресенье вечером выезжала по вызову в связи с "беспорядками возле посольства", в ходе которых один из служащих получил "повреждение лица". В итоге один человек был арестован, ведется расследование. 

Акция протеста возле посольства Беларуси в Лондоне (Скриншот из Facebook)
 
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Сергей Бережной
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Великобритания протесты беларусь лондон
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