Минск заявил протест Великобритании из-за "нападения на посольство Беларуси" в Лондоне

Временный поверенный в делах Великобритании в Минске был вызван в МИД Беларуси из-за якобы "нападения" на посольство Беларуси в Лондоне. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба МИД Беларуси.

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Британскому дипломату был "заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента" и "привлечения к ответственности виновных лиц".

По сообщению пресс-службы, вечером 19 декабря "группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения", после чего "физически атакованы прибывшие на место беларуские дипломаты". Утверждается, что у одного из них "диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба".

По сообщению The Associated Press и согласно публикациям в социальных сетях, возле посольства Беларуси в Лондоне 19 декабря состоялась небольшая акция протеста в поддержку политических заключенных и против режима диктатора Александра Лукашенко.

Лондонская полиция сообщила, что в воскресенье вечером выезжала по вызову в связи с "беспорядками возле посольства", в ходе которых один из служащих получил "повреждение лица". В итоге один человек был арестован, ведется расследование.

29 мая 2020 года блогер Сергей Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей за выдвижение себя кандидатом в президенты Беларуси – якобы за нанесение телесных повреждений сотрудникам милиции.

После этого жена блогера Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны с обещанием в случае победы провести честные выборы и освободить политзаключенных.

На выборах в августе 2020-го ЦИК объявил победителем Лукашенко, по всей стране начались массовые протесты, многие беларусы были уверены, что выиграла Тихановская. Режим Лукашенко жестоко подавляет протестующих. Вскоре после выборов власти вынудили Тихановскую выехать в Литву.

14 декабря 2021 года суд Беларуси приговорил Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима.

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Сергей Бережной

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