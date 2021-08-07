Минздрав о покупке однодозной вакцины Johnson & Johnson: Надеемся, что когда-то будет

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Украина пока не собирается закупать вакцину от COVID-19 Johnson & Johnson, так как производитель выпускает небольшое количество препарата для нескольких стран. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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"Надеемся, что когда-то будет (Johnson & Johnson в Украине – ред.). Но это сложные переговоры, потому что Johnson & Johnson производит довольно небольшие количества вакцины и покрывает потребности только нескольких стран. Поэтому сейчас нет контрактов и переговоры с Украиной, даже предварительных, они еще в процессе", – говорит Кузин.

Кроме того, по его словам, до конца года Украина получит еще 17 млн доз вакцины от Pfizer.

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Станислав Стороженко

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