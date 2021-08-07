Минздрав о покупке однодозной вакцины Johnson & Johnson: Надеемся, что когда-то будет
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Украина пока не собирается закупать вакцину от COVID-19 Johnson & Johnson, так как производитель выпускает небольшое количество препарата для нескольких стран. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
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"Надеемся, что когда-то будет (Johnson & Johnson в Украине – ред.). Но это сложные переговоры, потому что Johnson & Johnson производит довольно небольшие количества вакцины и покрывает потребности только нескольких стран. Поэтому сейчас нет контрактов и переговоры с Украиной, даже предварительных, они еще в процессе", – говорит Кузин.
Кроме того, по его словам, до конца года Украина получит еще 17 млн доз вакцины от Pfizer.
- На фоне распространения более заразного штамма коронавируса дельта (передается легко как ветрянка) Минздрав готовится к новой волне эпидемии в Украине и рассматривает три сценария.
- С 5 августа из-за штамма дельта в Украину ужесточили правила въезда, преимущество у вакцинированных.
- Вакцинация от коронавируса в Украине доступна всем желающим взрослым и некоторым детям 12+.
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