Митрополит Епифаний прокомментировал смерть папы Франциска: Беспокоился судьбой украинцев

Папа римский Франциск (Фото: EPA)

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прокомментировал смерть папы римского Франциска на 89-м году жизни. Он отметил, что тот выражал обеспокоенность судьбой украинцев, страдающих от российской агрессии.

Епифаний отметил, что глава Римско-Католической церкви посвятил жизнь служению Богу и распространению христианской веры. По его словам, Франциск вводил немало гуманитарных инициатив, чтобы помочь нуждающимся.

"Во время наших личных встреч папа римский Франциск выражал искреннюю обеспокоенность судьбой украинцев, страдающих от российской агрессии. Для нас чрезвычайно важными стали его усилия и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращение в Украину депортированных российскими властями детей", – отметил глава ПЦУ.

Он также подчеркнул, что папа римский стремился помочь достичь мира в Украине и всегда призывал к молитве об этом. Епифаний вспомнил пасхальное послание Франциска, в котором тот также говорил об Украине, "растерзанной войной", и выразил надежду на установление справедливого мира.

Глава ПЦУ отметил, что молитвы и усилия папы римского не сойдут на нет, а будут жить в сердцах его паствы. Он выразил соболезнования всем католикам, епископату и полноте Римско-Католической Церкви в Украине и Украинской Греко-Католической Церкви, потерявшим своего главу, а также всем, кто чтил усопшего папу Франциска.