Митрополит Епіфаній прокоментував смерть папи Франциска: Непокоївся долею українців

Папа римський Франциск (Фото: EPA)

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував смерть папи римського Франциска на 89-му році життя. Він зазначив, що той висловлював занепокоєння долею українців, що страждають від російської агресії.

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Епіфаній зазначив, глава Римсько-Католицької церкви присвятив життя служінню Богові та поширенню християнської віри. За його словами, Франциск запроваджував чимало гуманітарних ініціатив, аби допомогти нужденним.

"Під час наших особистих зустрічей папа римський Франциск висловлював щире занепокоєння долею українців, що страждають від російської агресії. Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля та особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей", – зазначив голова ПЦУ.

Він також наголосив, що папа римський прагнув допомогти досягнути миру в Україні та завжди закликав до молитви про це. Епіфаній згадав великоднє послання Франциска, в якому той також говорив про Україну, яка "розтерзана війною", і висловив сподівання на встановлення справедливого миру.

Глава ПЦУ зазначив, що молитви та зусилля папи римського не зійдуть нанівець, а будуть жити у серцях його пастви. Він висловив співчуття всім католикам, єпископату та повноті Римсько-Католицької Церкви в Україні та Української Греко-Католицької Церкви, які втратили свого главу, а також усім, хто шанував спочилого папу Франциска.