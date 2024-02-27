Мобилизация. Депутаты от Слуги народа внесли в законопроект больше всего правок

Нардеп от СН и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Здебский заявил LIGA.net, что "ничего страшного в этом нет", а оппозиция "спекулирует"

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Фриз назвала количество правок от каждой фракции, поданных в законопроект о мобилизации. Больше всего – среди депутатов от Слуги народа. Нардеп от СН и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Здебский заявил LIGA.net, что "ничего страшного в этом нет".

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В общей сложности было внесено 4195 правок.

По словам Фриз, количество правок по фракциям следующее:

→ Слуга Народа – почти 2450 правок;





→ Батькивщина – 371;





→ Европейская солидарность – 333;





→ Голос – 253;





→ Группа Разумкова – 178 (межфракционное объединение);





→ Возрождение – 122;





→ За будущее – 82;





→ Доверие – 36;





→ Внефракционные – 35.

По словам Здебского, оппозиция "спекулирует" и в действительности ничего плохого в количестве поправок от депутатов СН нет.

"Это не означает какую-то неслаженную работу или что-то еще", – отметил он.

Во-первых, говорит нардеп, количество правок продиктовано количеством депутатов от Слуги народа в Верховной Раде.

Во-вторых, "все почему-то забыли о некоторых вопросах, которые нужно рассмотреть".

"То я и добавил 50 поправок только от себя. Эти правки касаются вопросов, которые распространяются на разведывательные органы Украины", – сказал он.





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Здебский добавил, что сегодня оборонный комитет приступил к рассмотрению правок.

"Каждую правку либо принять, либо отклонить, либо учесть частично", – объяснил он.