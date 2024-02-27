Мобилизация. Депутаты от Слуги народа внесли в законопроект больше всего правок
Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Фриз назвала количество правок от каждой фракции, поданных в законопроект о мобилизации. Больше всего – среди депутатов от Слуги народа. Нардеп от СН и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Здебский заявил LIGA.net, что "ничего страшного в этом нет".
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В общей сложности было внесено 4195 правок.
По словам Фриз, количество правок по фракциям следующее:
→ Слуга Народа – почти 2450 правок;
→ Батькивщина – 371;
→ Европейская солидарность – 333;
→ Голос – 253;
→ Группа Разумкова – 178 (межфракционное объединение);
→ Возрождение – 122;
→ За будущее – 82;
→ Доверие – 36;
→ Внефракционные – 35.
По словам Здебского, оппозиция "спекулирует" и в действительности ничего плохого в количестве поправок от депутатов СН нет.
"Это не означает какую-то неслаженную работу или что-то еще", – отметил он.
Во-первых, говорит нардеп, количество правок продиктовано количеством депутатов от Слуги народа в Верховной Раде.
Во-вторых, "все почему-то забыли о некоторых вопросах, которые нужно рассмотреть".
"То я и добавил 50 поправок только от себя. Эти правки касаются вопросов, которые распространяются на разведывательные органы Украины", – сказал он.
Здебский добавил, что сегодня оборонный комитет приступил к рассмотрению правок.
"Каждую правку либо принять, либо отклонить, либо учесть частично", – объяснил он.
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