Мобілізація. Депутати від Слуги народу внесли до законопроєкту найбільше правок

Нардеп від СН та член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Здебський заявив LIGA.net, що "нічого страшного в цьому немає", а опозиція "спекулює"

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріз назвала кількість правок від кожної фракції, поданих до законопроєкту про мобілізацію. Найбільше – серед депутатів від Слуги народу. Нардеп від СН та член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Здебський заявив LIGA.net, що "нічого страшного в цьому немає".

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Загалом було внесено 4195 правок.

За словами Фріз, кількість правок за фракціями наступна:

→ Слуга Народу – майже 2450 правок;

→ Батьківщина – 371;

→ Європейська солідарність – 333;

→ Голос – 253;

→ Група Разумкова – 178 (міжфракційне об'єднання);

→ Відродження – 122;

→ За майбутнє – 82;

→ Довіра – 36;

→ Позафракційні – 35.

За словами Здебського, опозиція "спекулює" і насправді нічого поганого у кількості правок від депутатів СН немає.

"Це не означає якусь незлагоджену роботу чи щось ще", – зазначив він.

По-перше, каже нардеп, кількість правок продиктована кількістю депутатів від Слуги народу у Верховній Раді.

По-друге, "всі чомусь забули про деякі питання, які потрібно розглянути".

"То я й додав 50 правок тільки від себе. Ці правки стосуються питань, які розповсюджуються на розвідувальні органи України", – сказав він.





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Здебський додав, що сьогодні оборонний комітет розпочав розглядати правки.

"Кожну правку або прийняти, або відхилити, або врахувати частково", – пояснив він.