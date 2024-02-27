Мобілізація. Депутати від Слуги народу внесли до законопроєкту найбільше правок
Верховна Рада (Фото пресслужби)

Народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріз назвала кількість правок від кожної фракції, поданих до законопроєкту про мобілізацію. Найбільше – серед депутатів від Слуги народу. Нардеп від СН та член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Здебський заявив LIGA.net, що "нічого страшного в цьому немає".

Загалом було внесено 4195 правок.
За словами Фріз, кількість правок за фракціями наступна:
→ Слуга Народу – майже 2450 правок;
→ Батьківщина – 371;
→ Європейська солідарність – 333;
→ Голос – 253;
→ Група Разумкова – 178 (міжфракційне об'єднання);
→ Відродження – 122;
→ За майбутнє – 82;
→ Довіра – 36;
→ Позафракційні – 35.
За словами Здебського, опозиція "спекулює" і насправді нічого поганого у кількості правок від депутатів СН немає. 
"Це не означає якусь незлагоджену роботу чи щось ще", – зазначив він.
По-перше, каже нардеп, кількість правок продиктована кількістю депутатів від Слуги народу у Верховній Раді.
По-друге, "всі чомусь забули про деякі питання, які потрібно розглянути".
"То я й додав 50 правок тільки від себе. Ці правки стосуються питань, які розповсюджуються на розвідувальні органи України", – сказав він.

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Здебський додав, що сьогодні оборонний комітет розпочав розглядати правки.
"Кожну правку або прийняти, або відхилити, або врахувати частково", – пояснив він.
  • 30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.
  • 7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.
  • До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.
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