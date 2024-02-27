Мобілізація. Депутати від Слуги народу внесли до законопроєкту найбільше правок
Народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріз назвала кількість правок від кожної фракції, поданих до законопроєкту про мобілізацію. Найбільше – серед депутатів від Слуги народу. Нардеп від СН та член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Здебський заявив LIGA.net, що "нічого страшного в цьому немає".
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Загалом було внесено 4195 правок.
За словами Фріз, кількість правок за фракціями наступна:
→ Слуга Народу – майже 2450 правок;
→ Батьківщина – 371;
→ Європейська солідарність – 333;
→ Голос – 253;
→ Група Разумкова – 178 (міжфракційне об'єднання);
→ Відродження – 122;
→ За майбутнє – 82;
→ Довіра – 36;
→ Позафракційні – 35.
За словами Здебського, опозиція "спекулює" і насправді нічого поганого у кількості правок від депутатів СН немає.
"Це не означає якусь незлагоджену роботу чи щось ще", – зазначив він.
По-перше, каже нардеп, кількість правок продиктована кількістю депутатів від Слуги народу у Верховній Раді.
По-друге, "всі чомусь забули про деякі питання, які потрібно розглянути".
"То я й додав 50 правок тільки від себе. Ці правки стосуються питань, які розповсюджуються на розвідувальні органи України", – сказав він.
Здебський додав, що сьогодні оборонний комітет розпочав розглядати правки.
"Кожну правку або прийняти, або відхилити, або врахувати частково", – пояснив він.
- 30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.
- 7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.
- До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.