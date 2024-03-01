Мобилизация. Электронных повесток не будет, их будут вручать в таком же виде — нардеп

Федор Вениславский (Фото: ОП)

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал пункт законопроекта о мобилизации о внедрении электронных повесток. Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

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По его словам, возможность регистрации в электронном кабинете призывника оставили как право, а не как обязанность.

Он отметил, что оставлена возможность для украинцев за границей воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины.

Вениславский заявил, что речь может идти о студентах за границей или мужчинах, которые выехали до начала большой войны.

"Все остальные способы вручения повесток остаются теми же. В бумажном виде, вручение под видеофиксацию или другими путями при условии фиксации, что человек ее получил", — сказал парламентарий.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих правок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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