Мобілізація. Електронних повісток не буде, їх вручатимуть у такому самому вигляді — нардеп

Федір Вениславський (Фото: ОП)

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав пункт законопроєкту про мобілізацію щодо впровадження електронних повісток. Про це повідомив народний депутат від Слуги народу Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, можливість реєстрації в електронному кабінеті призовника залишили як право, а не як обов'язок.

Він зазначив, що залишено можливість для українців за кордоном скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України.

Веніславський заявив, що може йтися про студентів за кордоном або чоловіків, які виїхали до початку великої війни.

"Всі інші способи вручення повісток залишаються тими самими. У паперовому вигляді, вручення під відеофіксацію або іншими шляхами за умови фіксації, що людина її отримала", – сказав парламентар.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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