Мобилизация. Глава МВД: На Ставке бывали жесткие споры о работе военкоматов в областях
03.10.2023, 15:17
Игорь Клименко (Фото: ОП)
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о "жестких спорах" о проблемах с мобилизацией на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.
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По его словам, на заседаниях Ставки бывает "достаточно жесткий разговор".
"Так как все люди военные и мы находимся в военном положении", — сказал Клименко.
Он отметил, что споры, в частности, касались проблем с проведением мобилизации.
"Сначала рассматривали вопросы деятельности областных военкомов. И после Ставки президент принял решение провести заседание СНБО для того, чтобы покончить с теми жалобами и злоупотреблениями, которые были со стороны военкомов", — заявил министр.
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