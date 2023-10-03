Мобилизация. Глава МВД: На Ставке бывали жесткие споры о работе военкоматов в областях

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о "жестких спорах" о проблемах с мобилизацией на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

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По его словам, на заседаниях Ставки бывает "достаточно жесткий разговор".

"Так как все люди военные и мы находимся в военном положении", — сказал Клименко.

Он отметил, что споры, в частности, касались проблем с проведением мобилизации.

"Сначала рассматривали вопросы деятельности областных военкомов. И после Ставки президент принял решение провести заседание СНБО для того, чтобы покончить с теми жалобами и злоупотреблениями, которые были со стороны военкомов", — заявил министр.

В Министерстве обороны рассказали о едином электронном реестре призывников и процессе его формирования.

С 1 октября 2023 года украинские женщины-медики обязательно должны стать на военный учет. На фоне этого Министерство здравоохранения опубликовало разъяснение, что изменится для таких женщин.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

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