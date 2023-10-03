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Мобилизация. Глава МВД: На Ставке бывали жесткие споры о работе военкоматов в областях

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 15:17
Мобилизация. Глава МВД: На Ставке бывали жесткие споры о работе военкоматов в областях - Фото
Игорь Клименко (Фото: ОП)

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о "жестких спорах" о проблемах с мобилизацией на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

По его словам, на заседаниях Ставки бывает "достаточно жесткий разговор". 

"Так как все люди военные и мы находимся в военном положении", — сказал Клименко.

Он отметил, что споры, в частности, касались проблем с проведением мобилизации. 

"Сначала рассматривали вопросы деятельности областных военкомов. И после Ставки президент принял решение провести заседание СНБО для того, чтобы покончить с теми жалобами и злоупотреблениями, которые были со стороны военкомов", — заявил министр.

  • В Министерстве обороны рассказали о едином электронном реестре призывников и процессе его формирования.
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Читайте также: Минобороны: Планы мобилизации пока не меняются, но темпы зависят от ситуации на фронте

Дмитрий Гриниченко
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