Мобілізація. Глава МВС: На Ставці були жорсткі суперечки щодо роботи військкоматів в областях
03.10.2023, 15:17
Ігор Клименко (Фото: ОП)
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про "жорсткі суперечки" про проблеми з мобілізацією на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив в інтерв'ю Українській правді.
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За його словами, на засіданнях Ставки буває "досить жорстка розмова".
"Тому що всі люди військові і ми знаходимося у воєнному стані", — сказав Клименко.
Він зазначив, що суперечки, зокрема, стосувалися проблем із проведенням мобілізації.
"На Ставці розглядали спочатку питання діяльності обласних воєнкомів. І після Ставки президент прийняв рішення провести засідання РНБО для того, щоб покласти край тим скаргам і зловживанням, які були зі сторони воєнкомів", — заявив міністр.
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