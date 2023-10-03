Мобілізація. Глава МВС: На Ставці були жорсткі суперечки щодо роботи військкоматів в областях

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про "жорсткі суперечки" про проблеми з мобілізацією на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив в інтерв'ю Українській правді.

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За його словами, на засіданнях Ставки буває "досить жорстка розмова".

"Тому що всі люди військові і ми знаходимося у воєнному стані", — сказав Клименко.

Він зазначив, що суперечки, зокрема, стосувалися проблем із проведенням мобілізації.

"На Ставці розглядали спочатку питання діяльності обласних воєнкомів. І після Ставки президент прийняв рішення провести засідання РНБО для того, щоб покласти край тим скаргам і зловживанням, які були зі сторони воєнкомів", — заявив міністр.

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