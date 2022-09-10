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Мобилизация. Подавляющее большинство мужчин должны быть готовы воевать — Резников

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 11:03
Мобилизация. Подавляющее большинство мужчин должны быть готовы воевать — Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Подавляющее большинство украинских мужчин должны быть готовыми воевать, так как Вооруженные Силы Украины также несут потери. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

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По его словам, как бы ни хотелось, Украина также несет потери на войне с Россией. 

"Эти потери могут быть безвозвратными или санитарными, а иногда такими, что человек остался жив, но не может вернуться в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва", — сказал министр.

Он отметил, что в состоянии войны мужчины в соответствующих возрастных параметрах должны быть готовы воевать

"Даже не быть призванными, а воевать", — подчеркнул Резников. 

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Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война мобилизация
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