Мобилизация. Подавляющее большинство мужчин должны быть готовы воевать — Резников
Подавляющее большинство украинских мужчин должны быть готовыми воевать, так как Вооруженные Силы Украины также несут потери. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина.
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По его словам, как бы ни хотелось, Украина также несет потери на войне с Россией.
"Эти потери могут быть безвозвратными или санитарными, а иногда такими, что человек остался жив, но не может вернуться в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва", — сказал министр.
Он отметил, что в состоянии войны мужчины в соответствующих возрастных параметрах должны быть готовы воевать
"Даже не быть призванными, а воевать", — подчеркнул Резников.
- Министр заявлял, что по состоянию на середину августа в ряды сил обороны мобилизуют не всех подряд – потребности наращивании количества личного состава пока нет, – а "конкретных специалистов".
- В связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин 18-60 лет.
- 29 июля Рада расширила список военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации.
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