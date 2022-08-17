Нужны конкретные специалисты. Резников рассказал, как идет мобилизация и кто нужен армии

По состоянию на середину августа в ряды сил обороны мобилизуют не всех подряд – потребности наращивании количества личного состава пока нет, – а "конкретных специалистов". Об этом рассказал Голосу Америки министр обороны Алексей Резников.

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Он напомнил, что задания по мобилизации определяются Генштабом.

То есть у начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ оценивают то или иное количество сил и средств, которое нужно в тот или иной момент ведения боевых действий, а также оценивают потери ("давайте будем реалистами – потери у нас тоже есть, и раненые, и, к сожалению, убитые").

В результате, говорит глава Минобороны, Генштаб "четко знает, на каком направлении какому виду сил или войск замещение нужно сделать, либо отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв".

Министр подчеркнул, что на сегодня мобилизационные нужды удовлетворяются через поиск конкретных специалистов.

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"То есть не общего столько и столько там нужно, потому что достаточно много уже мобилизовали в ряды ВСУ – и не только ВСУ. Сейчас [нужны] конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, могут быть специальные айтишники, связисты, артиллеристы, и так далее", – перечислил он.

Резников добавил, что теперь, когда силы обороны получают "более продвинутое и сложное" вооружение натовского стандарта, "то и специалисты нам нужны такие, какие смогут быстро овладеть этими системами".

"Что мы, откровенно говоря, очень хорошо и делаем", – подытожил он.

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Евгений Пилипенко

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