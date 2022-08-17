"Это глупость". Резников иронично опроверг заявления россиян об уничтожении HIMARS

За время войны с Россией Украина не потеряла ни одной ракетной системы залпового огня HIMARS. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Голосу Америки, отвечая на вопрос, есть ли потери HIMARS в результате боевых действий в Украине.

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"Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом калашникова одновременно 12 хаймерсов, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это глупость", – сказал Резников.

Оккупанты регулярно сообщают, что уничтожили украинские HIMARS. 3 августа представитель Пентагона назвал ложью очередное такое заявление России.

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Наталия Медведева

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