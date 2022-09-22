Мобилизация в России не повлияет существенно на ход войны в этом году – ISW

Объявленная в России "частичная" мобилизация не изменит ход войны против Украины в 2022 году. Максимум – она может помочь РФ сохранять нынешний уровень боевых действий в 2023-м, но и это неточно. Такой вывод сделали аналитики Института по изучению войны (ISW).

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Объявление мобилизации указывает на проблемы в армии РФ, которые Москва вряд ли сможет решить в ближайшие месяцы, пишут аналитики. Мобилизация не создаст значительной боевой мощи РФ в течение нескольких месяцев, говорят в ISW.

"Возможно, этого будет достаточно для поддержания нынешнего уровня российской военной силы в 2023 году за счет компенсации российских потерь, хотя даже это еще неясно", – пишут аналитики.

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Россия, вероятно, уже призвала наиболее боеспособные резервы при подготовке широкомасштабного вторжения, отмечают в ISW. Кроме того, остается мало людей с боевых опытом, которые еще не на фронте. Аналитики предполагают, что сейчас будут мобилизовать наименее боеспособных.

Кроме того, российские резервисты, которые прошли срочную службу, плохо обучены и не проходят переподготовку, пишут в ISW. Процесс их перевода из гражданской жизни в боеготовность может занять недели, если не месяцы.

""Частичная" мобилизация России не изменит ход войны в этом году и может оказать или не оказать существенного влияния на способность России продолжать операции на нынешнем уровне в следующем году. Украине и Западу не следует ни сбрасывать ее со счетов, ни преувеличивать", – подытожили аналитики.

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Марко Сировой

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