Мобилизация в России. В ГУР говорят, что оккупанты призывают десятки тысяч каждый месяц

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Россия мобилизует десятки тысяч человек каждый месяц. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью на канале "Мы-Украина".

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По его словам, мобилизация в России не прекращалась, а в оккупационную армию ежемесячно призывают десятки тысяч, однако тотальную мобилизацию в Кремле пока объявлять не решаются.

Он отметил, что в Москве бунтов, а поэтому не объявляют мобилизацию публично.

Юсов заявил, что одновременно РФ готовит государственную машину к новым волнам призыва.

"Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизация не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", — резюмировал разведчик.

14 августа 2023 года в ГУР МО заявили, что Кремль готовится к массовой мобилизации в России.

16 августа сообщалось, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 жителей, которых россияне незаконно мобилизовали в свою армию для войны против Украины.

В России каждый месяц мобилизуют на войну против Украины около 20 000 человек – ГУР.

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