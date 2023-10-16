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Мобилизация в России. В ГУР говорят, что оккупанты призывают десятки тысяч каждый месяц

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 06:31
Мобилизация в России. В ГУР говорят, что оккупанты призывают десятки тысяч каждый месяц - Фото
Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Россия мобилизует десятки тысяч человек каждый месяц. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью на канале "Мы-Украина".

По его словам, мобилизация в России не прекращалась, а в оккупационную армию ежемесячно призывают десятки тысяч, однако тотальную мобилизацию в Кремле пока объявлять не решаются.
Он отметил, что в Москве бунтов, а поэтому не объявляют мобилизацию публично.
Юсов заявил, что одновременно РФ готовит государственную машину к новым волнам призыва. 

"Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизация не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", — резюмировал разведчик.

Читайте также: ГУР: Решения о масштабной мобилизации в РФ еще нет, но сценарий лежит на столе

Дмитрий Гриниченко
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