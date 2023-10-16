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Мобілізація у Росії. У ГУР кажуть, що окупанти призивають десятки тисяч людей щомісяця

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 06:31
Мобілізація у Росії. У ГУР кажуть, що окупанти призивають десятки тисяч людей щомісяця - Фото
Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія мобілізує десятки тисяч людей щомісяця. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю на каналі "Ми-Україна".

За його словами, мобілізація в Росії не припинялася, а до окупаційної армії щомісяця призивають десятки тисяч, проте тотальну мобілізацію в Кремлі поки що оголошувати не наважуються.
Він зазначив, що в Москві бояться бунтів, а тому не оголошують мобілізацію публічно.
Юсов заявив, що одночасно РФ готує державну машину до нових хвиль призову.

"Юридично законодавство та повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб будь-якої миті несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором", – резюмував розвідник.

Читайте також: ГУР: Рішення про масштабну мобілізацію у РФ ще немає, але сценарій лежить на столі

Дмитро Гриниченко
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Росіявійнарозвідкамобілізаціяандрій юсов
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