Мобілізація у Росії. У ГУР кажуть, що окупанти призивають десятки тисяч людей щомісяця

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія мобілізує десятки тисяч людей щомісяця. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю на каналі "Ми-Україна".

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За його словами, мобілізація в Росії не припинялася, а до окупаційної армії щомісяця призивають десятки тисяч, проте тотальну мобілізацію в Кремлі поки що оголошувати не наважуються.

Він зазначив, що в Москві бояться бунтів, а тому не оголошують мобілізацію публічно.

Юсов заявив, що одночасно РФ готує державну машину до нових хвиль призову.

"Юридично законодавство та повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб будь-якої миті несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором", – резюмував розвідник.

14 серпня 2023 року в ГУР МО заявили, що Кремль готується до масової мобілізації у Росії.

16 серпня повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 жителів, яких росіяни незаконно мобілізували до своєї армії для війни проти України.

У Росії щомісяця мобілізують на війну проти України близько 20 000 осіб – ГУР.

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