Мобилизация. Военкоматы не будут блокировать счета, повесток в "Дії" не будет — Федоров

В Украине не будут блокировать банковские счета уклонистов от воинской службы, а повестки через приложение "Дія" тоже рассылать не будут. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

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По его словам, информация о том, что из-за запуска электронного реестра военнообязанных гражданам смогут блокировать банковские счета, если они не придут в военкомат по повестке, является ложной.

"Я тоже видел этот фейк. Нет нормативно-правовых актов, обязывающих кого-либо совершать такие действия", — сказал Федоров.

Он в очередной раз отметил, что повесток в приложении "Дiя" не будет.

"Пока я работаю министром, мне кажется, мы держим все свои слова", — подчеркнул вице-премьер.

Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.

Мобилизация. Электронный реестр военнообязанных уже работает и наполняется – Федоров.

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