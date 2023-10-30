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Мобилизация. Военкоматы не будут блокировать счета, повесток в "Дії" не будет — Федоров

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 12:02
Мобилизация. Военкоматы не будут блокировать счета, повесток в
Михаил Федоров (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

В Украине не будут блокировать банковские счета уклонистов от воинской службы, а повестки через приложение "Дія" тоже рассылать не будут. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

По его словам, информация о том, что из-за запуска электронного реестра военнообязанных гражданам смогут блокировать банковские счета, если они не придут в военкомат по повестке, является ложной. 
"Я тоже видел этот фейк. Нет нормативно-правовых актов, обязывающих кого-либо совершать такие действия", — сказал Федоров.
Он в очередной раз отметил, что повесток в приложении "Дiя" не будет. 

"Пока я работаю министром, мне кажется, мы держим все свои слова", — подчеркнул вице-премьер.

  • Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность. 
  • 14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.
  • Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.
  • Мобилизация. Электронный реестр военнообязанных уже работает и наполняется – Федоров.

Читайте также: Мобилизация. Данилов: Хотелось бы больше солдат и оружия, но исходим из того, что имеем

Дмитрий Гриниченко
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