Мобілізація. Військкомати не блокуватимуть банківські рахунки, повісток у Дії не буде — Федоров

В Україні не блокуватимуть банківські рахунки ухилянтів від військової служби, а повістки через застосунок Дія теж не розсилатимуть. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, інформація про те, що через запуск електронного реєстру військовозобов'язаних громадянам зможуть блокувати банківські рахунки, якщо вони не прийдуть у військкомат за повісткою, є неправдивою.

"Я теж бачив цей фейк. Немає нормативно-правових актів, що зобов'язують будь-кого вчиняти такі дії", — сказав Федоров.

Він укотре зазначив, що повісток у застосунку Дія не буде.

"Поки я працюю міністром, мені здається, ми тримаємо всі свої слова", – наголосив віцепрем'єр.

Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі обиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

Мобілізація. Електронний реєстр військовозобов'язаних уже працює й наповнюється – Федоров.

Читайте також: Мобілізація. Данілов: Хотілося б більше солдатів і зброї, але виходимо з того, що маємо

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.