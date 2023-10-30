Мобілізація. Військкомати не блокуватимуть банківські рахунки, повісток у Дії не буде — Федоров
30.10.2023, 12:02
Михайло Федоров (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)
В Україні не блокуватимуть банківські рахунки ухилянтів від військової служби, а повістки через застосунок Дія теж не розсилатимуть. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.
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За його словами, інформація про те, що через запуск електронного реєстру військовозобов'язаних громадянам зможуть блокувати банківські рахунки, якщо вони не прийдуть у військкомат за повісткою, є неправдивою.
"Я теж бачив цей фейк. Немає нормативно-правових актів, що зобов'язують будь-кого вчиняти такі дії", — сказав Федоров.
Він укотре зазначив, що повісток у застосунку Дія не буде.
"Поки я працюю міністром, мені здається, ми тримаємо всі свої слова", – наголосив віцепрем'єр.
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