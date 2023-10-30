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Мобілізація. Військкомати не блокуватимуть банківські рахунки, повісток у Дії не буде — Федоров

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 12:02
Мобілізація. Військкомати не блокуватимуть банківські рахунки, повісток у Дії не буде — Федоров - Фото
Михайло Федоров (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

В Україні не блокуватимуть банківські рахунки ухилянтів від військової служби, а повістки через застосунок Дія теж не розсилатимуть. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, інформація про те, що через запуск електронного реєстру військовозобов'язаних громадянам зможуть блокувати банківські рахунки, якщо вони не прийдуть у військкомат за повісткою, є неправдивою.
"Я теж бачив цей фейк. Немає нормативно-правових актів, що зобов'язують будь-кого вчиняти такі дії", — сказав Федоров.
Він укотре зазначив, що повісток у застосунку Дія не буде.

"Поки я працюю міністром, мені здається, ми тримаємо всі свої слова", – наголосив віцепрем'єр.

  • Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі обиратимуть спеціальність.
  • 14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.
  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.
  • Мобілізація. Електронний реєстр військовозобов'язаних уже працює й наповнюється – Федоров.

Читайте також: Мобілізація. Данілов: Хотілося б більше солдатів і зброї, але виходимо з того, що маємо

Дмитро Гриниченко
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