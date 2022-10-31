Мобилизованным в России дают старые автоматы, это усложнит логистику – британская разведка

Перегруженная логистическая система России получит новую проблему в связи с необходимостью доставлять патроны для старых автоматов АКМ, которыми вооружили многих мобилизованных на войну в Украине. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 31 октября.

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Как отмечается в отчете, с середины октября Россия направила на линию фронта в Украине несколько тысяч недавно мобилизованных резервистов, которые во многих случаях плохо экипированы.

"В сентябре российские офицеры были обеспокоены тем, что некоторые недавно мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия", – сообщают британские разведчики.

Разведка Британии, ссылаясь на изображения из открытых источников, подчеркивает, что мобилизованным резервистам выдали АКМ – автоматы, впервые представленные в 1959 году.

"Многие из этих автоматов, вероятно, находятся в почти непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения", – считают в разведке Великобритании.

Как отмечается, АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, в то время как регулярные боевые части России в основном вооружены автоматами АК-74М или АК-12 калибра 5,45 мм.

По мнению британской разведки, интеграция резервистов с контрактниками и ветеранами боевых действий в Украине будет означать, что российским логистам придется выдвигать на передовые позиции два типа боеприпасов для стрелкового оружия, а не один.

"Это, вероятно, еще больше усложнит и без того перегруженную логистическую систему России", – резюмировали в отчете.

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Наталія Медведєва

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