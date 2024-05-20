Мобилизация. Кабмин разрешил выдавать повестки круглосуточно

Синхронно с новым законом о мобилизации вступает в силу и это постановление

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Вручение повесток в Украине осуществляется круглосуточно – соответствующее решение принято в постановлении Кабинета министров от 16 мая.

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Согласно тексту вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется уполномоченными лицами и группами круглосуточно.

Документ могут вручить:

→ по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;

→ по месту работы, учебы;

→ в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей;

→ территориальных центрах комплектования;

→ на пунктах пропуска (блок-постах);

→ пунктах пропуска через государственную границу.