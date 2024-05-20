Мобилизация. Кабмин разрешил выдавать повестки круглосуточно
Вручение повесток в Украине осуществляется круглосуточно – соответствующее решение принято в постановлении Кабинета министров от 16 мая.
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Согласно тексту вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется уполномоченными лицами и группами круглосуточно.
Документ могут вручить:
→ по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;
→ по месту работы, учебы;
→ в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей;
→ территориальных центрах комплектования;
→ на пунктах пропуска (блок-постах);
→ пунктах пропуска через государственную границу.
Постановление вступает в силу синхронно с новым законом о мобилизации – 18 мая.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.
- Для обновления данных работает приложение Минобороны "Резерв+". При этом сейчас функция авторизации в приложении может работать не у всех одновременно из-за того, что она защищена от DDOS-атак, заявляют в военном ведомстве.
- Президент Зеленский подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение военного учета.
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