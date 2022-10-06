"Могилизация" приведет к смене режима в России – Резников

Мобилизация, которую объявил российский диктатор Владимир Путин, приведет к смене режима в России. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Forbes.

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По словам Резникова, "могилизация" в России провалилась, так же как и обеспечение призванных резервистов.

"Факты, которые я наблюдаю, это провал "могилизации" в России, их провал обеспечения этого военного контингента. У них нет заказов", – сказал министр обороны.

Резников сообщил, что у Минобороны есть точная информация, что россияне пытались через третьи страны заказать в Турции 200 000 бронежилетов и 500 000 комплектов зимней одежды.

"Это значит, что у них с этим беда. Кстати, Турция им отказала", – сказал он.

Министр обороны прогнозирует смену власти в России из-за провала мобилизации.

"У них будет провал. Это снежный ком, и он уже покатился. Это провал существующего режима РФ, они начнут кого-то винить, потому что им нужны головы, будет смена режима", – заявил Резников.

21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.

3 октября британская разведка сообщила, что Россия испытывает проблемы с проведением мобилизации.

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Наталія Медведєва

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