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"Могилизация" приведет к смене режима в России – Резников

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 20:07
Алексей Резников (Фото: EPA)

Мобилизация, которую объявил российский диктатор Владимир Путин, приведет к смене режима в России. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Forbes.

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По словам Резникова, "могилизация" в России провалилась, так же как и обеспечение призванных резервистов.

"Факты, которые я наблюдаю, это провал "могилизации" в России, их провал обеспечения этого военного контингента. У них нет заказов", – сказал министр обороны.

Резников сообщил, что у Минобороны есть точная информация, что россияне пытались через третьи страны заказать в Турции 200 000 бронежилетов и 500 000 комплектов зимней одежды. 

"Это значит, что у них с этим беда. Кстати, Турция им отказала", – сказал он.

Министр обороны прогнозирует смену власти в России из-за провала мобилизации.

"У них будет провал. Это снежный ком, и он уже покатился. Это провал существующего режима РФ, они начнут кого-то винить, потому что им нужны головы, будет смена режима", – заявил Резников.

Читайте также: Мобилизация в РФ проходит методом облав, в Москве план не выполнен и наполовину – Генштаб

Наталія Медведєва
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Алексей Резников война владимир путин мобилизация
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