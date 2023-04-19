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Молдавских Олигархов, причастных к пророссийским протестам, ждут санкции ЕС – EUobserver

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 18:58
Молдавских Олигархов, причастных к пророссийским протестам, ждут санкции ЕС – EUobserver - Фото
Владимир Плахотнюк (Фото: EPA)

В ЕС хотят ввести санкции против молдавских олигархов, причастных к антиправительственным протестам в Молдове. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект санкций Еврокомиссии.

Отмечается, что санкции будут предусматривать замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

Санкции будут вводиться против лиц и органов, угрожающих демократии, верховенству права, стабильности или безопасности в Республике Молдова. В частности, среди правонарушений есть "подрыв проведения выборов" и "поддержка жестоких демонстраций или дополнительных актов насилия", пишет EUobserver.

Также санкции будут охватывать "серьезные преступления, связанные с финансами или деньгами, относящимися к открытым фондам и несанкционированной перевозке капитала".

EUobserver отмечает, что формирование санкций нацелено в первую очередь на двух олигархов – Илана Шора и Владимира Плахотнюка, обвиняемых в связях с Россией и теневом влиянии на молдавскую политику.

Шор живет в Израиле и финансирует пророссийскую партию в Молдове под названием Шор, которая месяцами организует "жестокие демонстрации" в стране, а Плахотнюк находится в Турции.

Оба являются "желательными людьми" в Молдове после того, как их обвинили в хищении $1 млрд из банковской системы Молдовы. Этот поступок называют "кражею века", пишет EUobserver.

Ожидается, что рамочный проект санкций будет принят вскоре после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в конце следующей недели.

  • 14 апреля 2023 года суд в Молдове заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы.
  • 19 апреля Молдова объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата.

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Артем Джеріпа
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санкции ЕС Молдова илан шор владимир плахотнюк
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