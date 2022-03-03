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Мониторинг ООН: На 1 марта из-за агрессии России пострадали 753 гражданских

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 02:44

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что  с начала российского вторжения по состоянию на полночь 1 марта зафиксировала уже 752 погибших и пострадавших среди мирного населения Украине.

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В отчете миссии говорится, что в течение на 1 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 227 случая гибели гражданских лиц (15 из них – в возрасте до 18 лет), и 525 раненых.

Авторы отчета отмечают, что это больше, чем общее число жертв среди гражданского населения, зафиксированное УВКПЧ в зоне конфликта на востоке Украина с 2018 по 2021 год (136 убитых и 577 раненых).

УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на контролируемой Киевом территории, и особенно в последние дни, так как поступление информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия задерживалось, и многие данные из-за этого не удалось учесть.

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Сергей Бережной
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