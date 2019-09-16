Моральные пытки. Украинских политзаключенных делали гражданами РФ

Политзаключенных из Крыма делали гражданами России, чтобы оставить их без защиты украинских консулов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали бывший узник Кремля Владимир Балух и его адвокат Дмитрий Динзе.
По словам Балуха, "предоставлялось" гражданство РФ вне рамок положенных юридических процедур.
"Не было даже речи о каких-то паспортах. Была отписка, что в связи с тем, что какой-то клерк в Керченском отделении МВД, проанализировав какие-то документы, принял решение, что я гражданин России", - объясняет экс-политзаключенный.
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Такие действия он воспринимает как моральные пытки.
Адвокат Дмитрий Дзиндзе же считает, что российское гражданство украинским политзаключенным давали для того, чтобы бойкотировать работу украинских консулов, забрать у них возможность защищать и посещать украинцев в тюрьмах.
"Так как Владимир Балух был достаточно медийной персоной, качал свои права, просил консула - они ничего лучше не придумали, как обрезать эту нить общения", - отметил адвокат.
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