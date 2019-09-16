Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Моральные пытки. Украинских политзаключенных делали гражданами РФ

Моральные пытки. Украинских политзаключенных делали гражданами РФ - Фото
Владимир Балух (скриншот видео УКМЦ)
16.09.2019, 14:02

Россияне пытались лишить политзаключенных консульской защиты

Политзаключенных из Крыма делали гражданами России, чтобы оставить их без защиты украинских консулов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали бывший узник Кремля Владимир Балух и его адвокат Дмитрий Динзе.

По словам Балуха, "предоставлялось" гражданство РФ вне рамок положенных юридических процедур.

"Не было даже речи о каких-то паспортах. Была отписка, что в связи с тем, что какой-то клерк в Керченском отделении МВД, проанализировав какие-то документы, принял решение, что я гражданин России", - объясняет экс-политзаключенный.

Читайте также: Не хотим, чтобы наша свобода стоила Украине нацинтересов - Балух

Такие действия он воспринимает как моральные пытки.

Адвокат Дмитрий Дзиндзе же считает, что российское гражданство украинским политзаключенным давали для того, чтобы бойкотировать работу украинских консулов, забрать у них возможность защищать и посещать украинцев в тюрьмах.

"Так как Владимир Балух был достаточно медийной персоной, качал свои права, просил консула - они ничего лучше не придумали, как обрезать эту нить общения", - отметил адвокат.

  • 7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказался и Владимир Балух.
  • Ранее об ужасных условиях в российских СИЗО рассказывал экс-политзаключенный Павел Гриб. По его словам, хлеб, которым кормили узников, "прилипал к потолку".
  • Освобожденный из заточения в РФ украинец Николай Карпюк рассказал, как в изоляторе временного содержания во Владикавказе пытали его и его коллегу по несчастью Станислава Клыха. Из тюрьмы Клыха периодически госпитализировали в психбольницы, где применяли медикаментозное воздействие.

Читайте также: "ФСБшник сказал - пиши на помилование. Я отказался". Первое интервью Балуха

Напишите нам
Владимир Балух паспорт политзаключенные гражданство пытки пленные
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 