Моральные пытки. Украинских политзаключенных делали гражданами РФ

Владимир Балух (скриншот видео УКМЦ)

Политзаключенных из Крыма делали гражданами России, чтобы оставить их без защиты украинских консулов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали бывший узник Кремля Владимир Балух и его адвокат Дмитрий Динзе.

По словам Балуха, "предоставлялось" гражданство РФ вне рамок положенных юридических процедур.

"Не было даже речи о каких-то паспортах. Была отписка, что в связи с тем, что какой-то клерк в Керченском отделении МВД, проанализировав какие-то документы, принял решение, что я гражданин России", - объясняет экс-политзаключенный.

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Такие действия он воспринимает как моральные пытки.

Адвокат Дмитрий Дзиндзе же считает, что российское гражданство украинским политзаключенным давали для того, чтобы бойкотировать работу украинских консулов, забрать у них возможность защищать и посещать украинцев в тюрьмах.

"Так как Владимир Балух был достаточно медийной персоной, качал свои права, просил консула - они ничего лучше не придумали, как обрезать эту нить общения", - отметил адвокат.

7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказался и Владимир Балух.

списке освобожденных Ранее об ужасных условиях в российских СИЗО рассказывал экс-политзаключенный Павел Гриб. По его словам, хлеб, которым кормили узников, "прилипал к потолку".

Освобожденный из заточения в РФ украинец Николай Карпюк рассказал, как в изоляторе временного содержания во Владикавказе пытали его Из тюрьмы Клыха периодически госпитализировали в психбольницы , где применяли медикаментозное воздействие. и его коллегу по несчастью Станислава Клыха.

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