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Моральный дух российских военных падает из-за проблем с оплатой – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 09:43
Моральный дух российских военных падает из-за проблем с оплатой – британская разведка - Фото
Фото: EPA

Британская разведка заявила, что у российской армии есть проблемы с выплатой заработной платы, что, вероятно, подрывает моральный дух оккупационных войск.

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"Российские войска продолжают страдать от проблем с моралью и дисциплиной в Украине. Кроме боевой усталости и значительных потерь, одной из главных претензий дислоцированных российских солдат, вероятно, остаются проблемы с зарплатой", — говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Великобритании.

В российской армии доход военнослужащих состоит из небольшой основной зарплаты, которая дополняется всевозможными бонусами и надбавками.

"В Украине у них возникли значительные проблемы с невыплатой крупных боевых премий. Это, наверное, связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и откровенной коррупцией среди командиров. Российская армия стабильно не справляется с базовым обеспечением войск, дислоцированных в Украине, включая соответствующую форму, оружие и пайки, а также оплату труда. Это почти наверняка способствовало неизменно плохому моральному положению значительной части сил", — говорится в сводке.

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Андрій Водяний
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Россия война британская разведка
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