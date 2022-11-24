Моравецкий попробует убедить Орбана расширить НАТО

Премьер Польши Матеуш Моравецкий на саммите Вышеградской четверки в Кошице попробует убедить своего венгерского коллегу Виктора Орбана в необходимости расширения НАТО. Об этом сообщает Польское радио.

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Венгрия – одна из двух стран, которая еще не ратифицировала соглашение о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО.

"В Кошице мы будем концентрироваться на вопросах безопасности и энергетики. Обязательно поговорю с премьером Венгрии о согласии страны на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО", – сказал премьер Польши.

Моравецкий также сообщил, что соответсвующее обещание дал премьеру Финляндии Санне Марин, а тема расширения НАТО – в повестке с другими лидерами ЕС.

Отмечается, что на саммите также будут обсуждаться вопросы о безопасности, связанные с войной России против Украины и энергетическим кризисом.

1 ноября Марин призвала Венгрию и Турцию одобрить заявки Финляндии и соседней Швеции на вступление в НАТО.

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Марко Сировой

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