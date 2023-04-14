Моравецкий предположил, что война может продлиться несколько лет
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время интервью предположил, что война России против Украины может длиться несколько лет. Об этом он сообщил в эфире NBC News.
Моравецкий объяснил, что пока Польша не "вычисляет какую-то точную дату" окончания войны. Государство сосредоточено на адаптации к ситуации и помощи Украине.
"Мы не высчитываем какую-то точную дату. Мы просто наблюдаем за происходящим на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы пытаемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию над убеждением наших партнеров и с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – сказал он.
На вопрос журналистки о возможности того, что война будет продолжаться несколько лет, Моравецкий ответил: "Она может".
- 14 апреля 2023 года Моравецкий заявил, что в случае победы РФ война продолжится "на десятилетие".
- Во время выступления в США премьер Польши сказал, что Китай, вероятнее всего, хочет уничтожения Украины.
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