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Моравецкий предположил, что война может продлиться несколько лет

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 14:19
Моравецкий предположил, что война может продлиться несколько лет - Фото
Матеуш Моравецкий (фото: EPA)

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время интервью предположил, что война России против Украины может длиться несколько лет. Об этом он сообщил в эфире NBC News.

Моравецкий объяснил, что пока Польша не "вычисляет какую-то точную дату" окончания войны. Государство сосредоточено на адаптации к ситуации и помощи Украине.

"Мы не высчитываем какую-то точную дату. Мы просто наблюдаем за происходящим на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы пытаемся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию над убеждением наших партнеров и с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – сказал он.

На вопрос журналистки о возможности того, что война будет продолжаться несколько лет, Моравецкий ответил: "Она может".

  • 14 апреля 2023 года Моравецкий заявил, что в случае победы РФ война продолжится "на десятилетие".
  • Во время выступления в США премьер Польши сказал, что Китай, вероятнее всего, хочет уничтожения Украины.

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Артем Джеріпа
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Матеуш Моравецкий война военная помощь
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