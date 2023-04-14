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Моравецкий предупредил: Победа РФ — война на десятилетия. Китай может атаковать Тайвань

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 09:36
Моравецкий предупредил: Победа РФ — война на десятилетия. Китай может атаковать Тайвань - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины в войне против России может стать началом конца "золотого века" Запада. Об этом он сообщил во время выступления в американском аналитическом центре Atlantic Council, цитирует его TVN24.

По его словам, нельзя защищать Украину и открещиваться от вопроса Тайваня. 

"Мы должны поддерживать Украину, если хотим, чтобы Тайвань оставался независимым. Если Украина будет завоевана, Китай может на следующий день напасть на Тайвань. Я вижу здесь очень большую связь, большую зависимость между ситуацией в Украине и ситуацией на Тайване и в Китае", — сказал он.

Моравецкий отметил, что в случае победы России "мир будет потерян на десятилетия".

"Неудача в Украине может стать началом конца "золотого века" Запада. Победа Украины является гарантией не только восстановления, но и укрепления нашей экономической мощи", — подчеркнул польский премьер.

  • 11 апреля 2023 года Моравецкий заявил, что альянс с США является основой безопасности для Европы.
  • 12 апреля премьер Польши сообщил, что США передаст Украине танки Abrams, БМП Bradley и другое вооружение.
  • Моравецкий играет роль анти-Макрона в Вашингтоне — Politico. 

Читайте также: "Ключевой момент истории". Моравецкий уверен – Запад может больше и быстрее вооружать ВСУ

Дмитро Гриниченко
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Матеуш Моравецкий Китай война польша военная помощь тайвань
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