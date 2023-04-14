Моравецкий предупредил: Победа РФ — война на десятилетия. Китай может атаковать Тайвань
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины в войне против России может стать началом конца "золотого века" Запада. Об этом он сообщил во время выступления в американском аналитическом центре Atlantic Council, цитирует его TVN24.
"Мы должны поддерживать Украину, если хотим, чтобы Тайвань оставался независимым. Если Украина будет завоевана, Китай может на следующий день напасть на Тайвань. Я вижу здесь очень большую связь, большую зависимость между ситуацией в Украине и ситуацией на Тайване и в Китае", — сказал он.
Моравецкий отметил, что в случае победы России "мир будет потерян на десятилетия".
"Неудача в Украине может стать началом конца "золотого века" Запада. Победа Украины является гарантией не только восстановления, но и укрепления нашей экономической мощи", — подчеркнул польский премьер.
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