Моравецкий: Рекомендация МОК о допуске россиян на Олимпиаду – скандал и предательство
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил рекомендацию Международного олимпийского комитета относительно допуска российских и беларуских спортсменов к участию в Играх "под нейтральным флагом", назвав это решение "скандальным и предательским".
"Решение МОК вернуть к соревнованиям российских спортсменов — это скандал и предательство истинного духа спорта", – написал Моравецкий в Twitter.
Он также сообщил, что попросил министра спорта Польши "передать твердое возражение руководству МОК".
"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния", – заявил премьер.
Также Моравецкий заявил на пресс-конференции, что Польша намерена сформировать "коалицию государств, чтобы совместно потребовать отмены МОК его плохого и неправильного решения".
- 1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что разрешит участие спортсменам РФ под нейтральным флагом. Президент Зеленский в ответ заявил, что РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее.
- 20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.
- 27 марта Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились в МОК с общим заявлением о недопущении российских и беларуских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.
- 29 марта всемирно известные украинские спортсмены Ольга Харлан и Владимир Кличко раскритиковали предложение МОК о допуске россиян и беларусов к соревнованиям в нейтральном статусе, а также его главу Томаса Баха.
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