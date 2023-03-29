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Моравецкий: Рекомендация МОК о допуске россиян на Олимпиаду – скандал и предательство

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29.03.2023, 16:11
Моравецкий: Рекомендация МОК о допуске россиян на Олимпиаду – скандал и предательство - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото - EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил рекомендацию Международного олимпийского комитета относительно допуска российских и беларуских спортсменов к участию в Играх "под нейтральным флагом", назвав это решение "скандальным и предательским".

"Решение МОК вернуть к соревнованиям российских спортсменов — это скандал и предательство истинного духа спорта", – написал Моравецкий в Twitter.

Он также сообщил, что попросил министра спорта Польши "передать твердое возражение руководству МОК".

"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния", – заявил премьер.

Фото – скриншот

Также Моравецкий заявил на пресс-конференции, что Польша намерена сформировать "коалицию государств, чтобы совместно потребовать отмены МОК его плохого и неправильного решения".

Сергій Бережний
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Олимпиада 2024 Матеуш Моравецкий Спорт польша Олимпиада мок
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