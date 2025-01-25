Моряки, освобожденные из плена хуситов, прибыли в Украину и встретились с семьями – фото

Освобождены моряки (Фото: ГУР МО)

Благодаря совместной операции Главного управления разведки и министерства иностранных дел удалось вернуть в Украину трех украинских моряков из плена йеменских хуситов. Они уже прибыли домой в Одессу, сообщили в ГУР.

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25 января моряки встретились со своими семьями в здании Одесской областной военно-гражданской администрации.

"Я еще не отдаю себе отчета, что уже дома… Очень благодарен всем причастным, а особенно представителям ГУР. Они первыми вышли на связь с нами. После этого разговора уже не было ни сомнений, ни страха – о нас знают, нас вернут", – сказал освобожден из плена Виталий.

23 января ГУР сообщало, что по поручению президента Владимира Зеленского вместе с МИДом удалось эвакуировать в Украину трех моряков – членов экипажа судна Galaxy Leader. Они пробыли в плену хуситов 14 месяцев – с ноября 2023 года.

Представитель ГУР Ольга Мосьондз во время встречи моряков сказала, что это событие – результат слаженной длительной работы большого количества людей. В частности, всестороннюю поддержку оказывал Королевский офис Султаната Оман.

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