Моряки, яких звільнили з полону хуситів, прибули в Україну і зустрілися з родинами – фото

Звільнені моряки (Фото: ГУР МО)

Завдяки сумісній операції Головного управління розвідки та міністерства закордонних справ вдалося повернути в Україну трьох українських моряків з полону єменських хуситів. Вони вже прибули додому в Одесу, повідомили в ГУР.

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Зазначається, що 25 січня моряки зустрілися зі своїми сім’ями в будівлі Одеської обласної військово-цивільної адміністрації.

"Я ще не усвідомлюю, що вже вдома… Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам ГУР. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху – про нас знають, нас повернуть", – сказав звільнений з полону Віталій.

23 січня ГУР повідомляло, що за дорученням президента Володимира Зеленського разом з МЗС вдалося евакуювати в Україну трьох моряків – членів екіпажу судна Galaxy Leader. Вони пробули в полоні хуситів 14 місяців – з листопада 2023 року.

Представниця ГУР Ольга Мосьондз під час зустрічі моряків сказала, що ця подія – результат злагодженої тривалої роботи великої кількості людей. Зокрема, всебічну підтримку надавав Королівський офіс Султанату Оман.

6 січня 2025 року Лубінець заявив, що обміни полоненими у 2025 році можуть стати систематичними.

15 січня Україна повернула 25 українців з російського полону. Це окремий формат для тяжкохворих.