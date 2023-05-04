Московский механизм ОБСЕ: вывоз Россией детей из Украины – военное преступление

Россия совершила военное преступление, вывозя детей с временно оккупированных территорий Украины. Этот вывод зафиксирован в отчете экспертной группы Московского механизма ОБСЕ.

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4 мая миссия экспертов Московского механизма ОБСЕ представила Постоянному совету ОБСЕ "Доклад о нарушениях и злоупотреблениях международных гуманитарных прав и прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с насильственным перемещением и/или депортацией украинских детей в Российскую Федерацию".

В документе говорится, что депортации украинских детей в Россию и на контролируемые РФ территории могут считаться преступлениями против человечности.

Как указывают эксперты, "точные цифры пока неизвестны, однако сам факт масштабных депортаций не оспаривается ни Украиной, ни Россией".

Московский механизм ОБСЕ был задействован 30 марта 2023 года после консультаций с Украиной, чтобы установить факты и обстоятельства, связанные с возможными нарушениями обязательств России перед ОБСЕ. В состав экспертной группы были включены три эксперта по правовым вопросам из Латвии, Норвегии и Чехии, которым 45 из 57 государств-членов ОБСЕ поручили расследовать обвинения в адрес России.

СПРАВКА. Московский механизм — метод работы ОБСЕ в гуманитарных областях. Задействуется по инициативе стран-участниц ОБСЕ и предполагает создание миссий экспертов или докладчиков по действиям определенной страны, причем эксперты и докладчики не могут быть назначенцами, гражданами или резидентами ни этой страны, ни государств-инициаторов миссии.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

Верещук сообщила, что в настоящее время установлено похищение РФ 4390 детей, являющихся частичными или полными сиротами, и депортацию в Россию или другие временно оккупированные территории 16 207 детей. Она также предупредила "приемных родителей" и "опекунов" из РФ, что Украине известны все их имена.

29 марта журналисты "Слідство.Інфо" выпустили расследование о похищении украинских детей россиянами в Херсонской области.

Сергій Бережний

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