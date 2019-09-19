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Мост метро: в полиции опровергают политические требования Белько

Мост метро: в полиции опровергают политические требования Белько - Фото
Алексей Белько (скриншот с видео)
19.09.2019, 15:24

Вчера некоторые СМИ сообщили, что злоумышленник на Мосту метро в Киеве требовал прекратить капитуляцию в Донбассе

Политических требований задержанный вчера на Мосту метро в Киеве Алексей Белько не выдвигал. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко.

"Никаких политических требований не было. С ним общалась его девушка, он так требовал. Там сумбурное немного было. По моему опыту, как я мог определить, был под влиянием каких-то веществ, поэтому диалога как такового не было, отрывочные фразы. Никаких требований, тем более политических. Это у него был надрыв, психологическая драма, и такое действие он совершил", - сказал Крищенко, напомнив, что Белько сожалеет и просит прощение.

Он подтвердил, что с 2014 года Белько воевал за независимость Украины в Донбассе. "Все остальные подробности - мы будем устанавливать, насколько они имеют отношение к установлению истины в уголовном производстве", - сказал Крищенко.

Сам бывший военнослужащий заявил: "Единственная цель моей акции - это было, чтобы закончилось то, что происходит в моей жизни сейчас".

Белько рассказал о том, что уволен из ВСУ "по статье". Между ним и сослуживцами якобы произошел конфликт в военной части: "Не ужился с молодыми офицерами".

"Единственное, что хочу от жизни – жить, семью, служить Украине и поскорее вернуть Крым", - сказал он.

Белько также признал, что употреблял наркотики, так как шесть суток подряд не мог спать.

  • Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.
  • Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО, что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.
  • Издание РБК-Украина сообщило, что требованием Белько было прекратить капитуляцию в Донбассе.
  • Крищенко в тот же день опроверг эту информацию. По его словам, злоумышленник особых требований не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой.
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