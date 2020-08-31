МВД опровергло заявление адвоката Кузьменко о некачественной экспертизе

Адвокат Кузьменко сообщил сегодня, что двух экспертов якобы привлекут к дисциплинарной ответственности за портретно-психологическую экспертизу

Адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что Минюст привлечет экспертов, которые делали портретно-психологическую экспертизу Кузьменко, к ответственности за нарушение методологии. В МВД утверждают, что эксперты предоставили объективный вывод.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Адвокат Тарас Беспалый написал сегодня в Facebook, что Минюст якобы привлечет к дисциплинарной ответственности экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Юрия Ирхина и Андрея Семенца за портретно-психологическую экспертизу подозреваемой. По его словам, дисциплинарная комиссия министерства во время заседания решила, что эксперты нарушили методологию при осуществлении экспертизы.

Позже в МВД заявили, что эксперты КНИИСЭ не вышли за пределы компетенции и предоставили объективный письменный вывод по делу об убийстве Шеремета. Такое решение приняла дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Минюсте, сообщили в МВД.

"Эксперты рассмотрели жалобу подозреваемой по делу Юлии Кузьменко и пришли к выводу, что специалисты провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение", - сказано в сообщении.

При этом там отметили, что комиссия оценивала не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур. "По результатам оценки соблюдения процедур у комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЭКК будет решен после его получения", - сообщили в МВД.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.