Выборы. В списках нашли кандидата-преступника, ЦИК его исключила

Фото: LIGA.net

дополнено

обновлено

Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины обратилось к ЦИК с просьбой снять с выборов "фальшивого канидидата Д. Торнера, который скрывается от международного правосудия", передает пресс-служба МВД.

Информацию главе ЦИК Татьяне Слипачук, как уточняется, передали главы двух ведомств. Дмитрий Торнер баллотируется от списка партии Оппозиционная платформа – За жизнь под номером 44 – и является фигурантом ряда уголовных дел.

"11 лет заключения в Молдове за мошенничество, побег с места отбывания наказания, переезд в Украину, фальсификация ведомостей о смерти, 5 смен внутренних украинских паспортов на разные фамилии, 4 разных заграничных паспорта, 2 жены. И как результат – 44 место в списке пророссийской партии "жуликов и воров", - написал в своем Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

Дмитрий Торнер (фото - пресс-служба МВД)

Досудебное расследование против Торнера продолжается.

Позже стало известно, что во время заседания ЦИК приняла решение отменить регистрацию кандидата в народные депутаты Торнера Д.Г.

Ранее сегодня Слипачук сообщила, что Центральная избирательная комиссия по решению суда зарегистрировала представителя президентской партии Слуга народа Александра Куницкого кандидатом в нардепы, но призывает дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством