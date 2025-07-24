МВД Эстонии: Россия перемещает системы радиоэлектронной борьбы ближе к границам НАТО

Российская армия перебросила дополнительное оборудование для подавления сигналов в район города Кингисепп

РЭБ (иллюстративное фото: пропагандистский ресурс)

Россия усилила свои системы радиоэлектронной борьбы вблизи эстонских границ. Об этом заявил на пресс-конференции в Таллине министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, передает Bloomberg.

По словам министра, российская армия доставила дополнительное оборудование для подавления радиосигналов в район Кингисеппа, города, расположенного примерно в 20 километрах от эстонской границы.

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Такое оборудование использовалось на поле боя в Украине для сбивания сигналов навигации беспилотников.

"Однако радиоэлектронная борьба также создает серьезные помехи для Глобальной системы позиционирования, или GPS, которую используют коммерческие самолеты и корабли", – отмечает издание.