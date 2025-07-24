МВС Естонії: Росія переміщує системи РЕБ ближче до кордонів НАТО

Російська армія перекинула додаткове обладнання для глушіння сигналів у район міста Кінгісепп

РЕБ (Ілюстративне фото: пропагандистський ресурс)

Росія посилила свої системи радіоелектронної боротьби поблизу естонських кордонів. Про це на пресконференції в Таллінні сказав міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, передає Bloomberg.

За словами міністра, російська армія доставила додаткове обладнання для глушіння радіосигналів у район Кінгісеппа, міста, розташованого приблизно за 20 кілометрів від естонського кордону.

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Таке обладнання використовувалося на полі бою в Україні для порушення навігаційних сигналів безпілотників.

"Однак радіоелектронна боротьба також спричиняє серйозні перешкоди для Глобальної системи позиціювання, або GPS, яку використовують комерційні літаки і кораблі", – зазначає видання.