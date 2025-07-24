МВС Естонії: Росія переміщує системи РЕБ ближче до кордонів НАТО
Росія посилила свої системи радіоелектронної боротьби поблизу естонських кордонів. Про це на пресконференції в Таллінні сказав міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, передає Bloomberg.
За словами міністра, російська армія доставила додаткове обладнання для глушіння радіосигналів у район Кінгісеппа, міста, розташованого приблизно за 20 кілометрів від естонського кордону.
Таке обладнання використовувалося на полі бою в Україні для порушення навігаційних сигналів безпілотників.
"Однак радіоелектронна боротьба також спричиняє серйозні перешкоди для Глобальної системи позиціювання, або GPS, яку використовують комерційні літаки і кораблі", – зазначає видання.
- 9 червня 2025 року Генсекретар НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.
- 24 червня Зеленський також підтвердив, що РФ може атакувати країни-члени НАТО вже у найближчі п’ять років, щоб випробувати на міцність Альянс.
- Агенція Bloomberg із посиланням на неназваних американських посадовців заявляла, що у випадку, якщо Путін вирішить вступити у військовий конфлікт із НАТО, то найімовірніше він почне атаку з Литви або відразу всіх трьох країн Балтії.
Коментарі (0)