"Мы должны их измотать". Подоляк объяснил, почему ВСУ может временно оставлять территории

Украинцам не стоит пугаться из-за новостей о временном отступлении ВСУ с некоторых территорий, так как это обусловлено тактическими маневрами. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Instagram.

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По его словам, не стоит пугаться от новостей о том, что "мы что-то отдаем", ведь на войне идут постоянные тактические маневры. Возможную временную отдачу территорий Подоляк объяснил тем, что у россиян больше техники и личного состава.

"Безусловно, война идет очень интенсивная, но надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем назад, давалось россиянам большой кровью, чтобы мы их измотали", — сказал советник главы ОП.

Он также уверяет, что "Украина вернет все потерянные территории, необходимо только дождаться поставок западного оружия".

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Дмитрий Гриниченко

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