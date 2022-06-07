"Мы должны их измотать". Подоляк объяснил, почему ВСУ может временно оставлять территории
Украинцам не стоит пугаться из-за новостей о временном отступлении ВСУ с некоторых территорий, так как это обусловлено тактическими маневрами. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Instagram.
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По его словам, не стоит пугаться от новостей о том, что "мы что-то отдаем", ведь на войне идут постоянные тактические маневры. Возможную временную отдачу территорий Подоляк объяснил тем, что у россиян больше техники и личного состава.
"Безусловно, война идет очень интенсивная, но надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем назад, давалось россиянам большой кровью, чтобы мы их измотали", — сказал советник главы ОП.
Он также уверяет, что "Украина вернет все потерянные территории, необходимо только дождаться поставок западного оружия".
- 4 июня Подоляк заявил, что Украина получит необходимое количество оружия в ближайшее время, после чего перейдет к более интенсивному контрнаступлению.
- 6 июня советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что в ближайшую неделю Россия может взять в осаду Славянск.
- Секретарь СНБО Данилов заявил, что для контрнаступления и освобождения территорий Украине нужно шесть новых бригад в 25 000 человек.
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