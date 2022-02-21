UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы ждали этого шага". Байден введет новые санкции за признание Россией террористов

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 22:50
Джо Байден (фото — EPA)

В Белом доме заявили, что ожидали от России признания "республиками" оккупированных районов Донбасса, и теперь президент США Джо Байден подпишет указ о введении новых санкций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать", – заявили у Байдена. 

Как отмечается, президент США вскоре издаст указ (Executive Order), запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американцев в отношении "так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины".

Этот указ также предоставит полномочия применять санкции к любому лицу, решившему действовать в этих районах Украины, сообщили в Белом доме.

В ближайшее время Госдепартамент и Казначейство США получат дополнительную информацию, а Белый дом объявит о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств.

"Для ясности: эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и жесткие экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину", – уточнили в Белом доме.

У Байдена добавили, что продолжают тесные консультации с союзниками и партнерами, включая Украину, о следующих шагах и продолжающейся эскалации со стороны России вдоль границы с Украиной.

  • Ранее сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин признал "независимыми республиками" захваченные Россией территории Донбасса. 
  • Лидеры ЕС заявили, что Евросоюз даст совместный ответ России на незаконное решение Кремля по Донбассу.
  • Подробно и оперативно о ситуации LIGA.net рассказывает в хронике.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции днр лнр джо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 