Мы не можем привыкать к зверствам, которые россияне совершают в Украине – премьер Словакии

Мир не должен привыкать к зверствам, которые российские оккупанты каждый день совершают против украинцев. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в Twitter.

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"Мы не можем привыкать к ежедневной дозе ужасных зверств, совершаемых российскими агрессорами в Украине", – написал он.

Хегер подчеркнул, что россияне не ограничивают себя в совершении злодеяний.

"Обезглавливание украинского солдата в стиле ИГИЛ показывает, что у них нет правовых или гуманитарных ограничений в совершении зла. Так думали и нацисты, но это не будет ни забыто, ни безнаказанно", – заявил премьер Словакии.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети . 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

11 апреля CNN сообщила о еще одном видео с изувеченными телами военных.

СБУ расследует казнь украинского военного.

В ГУР заявили, что одной из целей публикации этого видео Россией является попытка запугать российских военных, которые в марте подали 3000 заявок на сдачу в плен украинскому проекту "Хочу жить".

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Наталія Медведєва

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