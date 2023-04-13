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Мы не можем привыкать к зверствам, которые россияне совершают в Украине – премьер Словакии

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 10:41
Мы не можем привыкать к зверствам, которые россияне совершают в Украине – премьер Словакии - Фото
Эдуард Хегер (Фото: EPA)

Мир не должен привыкать к зверствам, которые российские оккупанты каждый день совершают против украинцев. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в Twitter.

"Мы не можем привыкать к ежедневной дозе ужасных зверств, совершаемых российскими агрессорами в Украине", – написал он.

Хегер подчеркнул, что россияне не ограничивают себя в совершении злодеяний.

"Обезглавливание украинского солдата в стиле ИГИЛ показывает, что у них нет правовых или гуманитарных ограничений в совершении зла. Так думали и нацисты, но это не будет ни забыто, ни безнаказанно", – заявил премьер Словакии.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

Читайте также: "Нужен разгром оккупанта". Зеленский отреагировал на казнь пленного украинца россиянами

Наталія Медведєва
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война словакия военные преступления казнь Эдуард Хегер
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