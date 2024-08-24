"Мы не московские попы". Митрополит УПЦ МП Климент – о запрете сторонников РПЦ в Украине

У Онуфрия считают, что новый закон – только ширма, а его настоящая задача – ликвидация УПЦ МП. Если чисты – нечего переживать, говорят на это в ПЦУ

Митрополит УПЦ Климент (фото – Дмитрий Черкасский/LIGA.net)

Новый закон о запрете связанных с РПЦ религиозных организаций "выписан" под ликвидацию УПЦ МП, хотя "юридических оснований нет". Об этом LIGA.net заявил митрополит Климент (Вечеря), возглавляющий информационно-просветительский отдел УПЦ.

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"У нас есть все уставные документы, в которых абсолютно четко определено, что УПЦ самостоятельна и независима в своем управлении. И никакие зарубежные центры не влияют на ее деятельность. Это такой экскурс в юридическую плоскость", – говорит митрополит Климент.

По его словам, новый закон не должен касаться УПЦ МП – юридически церковь "чистая".

"У меня буквально за несколько дней до принятия Верховной Радой закона был разговор с одной из его инициаторов Ириной Геращенко… Я спросил: это этим законом меня запретят? Она мне ответила: вас нет, конечно, вы же не московский поп. Так я тогда для себя большой вопрос получил: а, собственно, какая юридическая организация является объектом этого закона?" – говорит он.

Но, считают в УПЦ МП, это только ширма. И главная задача закона – это "ликвидация УПЦ, а не предотвращение каких-либо вызовов государственной безопасности, у нас есть такое предостережение".

В Православной церкви Украины на это отвечают: если УПЦ МП действительно разорвала все связи с РПЦ, то ей нечего переживать. "Почему такая паника и истерия предшествовала принятию этого закона? Напротив: УПЦ, если она не связана с МП, должна была с радостью воспринять этот закон, чтобы расставить все точки над Ї", – сказал LIGA.net митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).