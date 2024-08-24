"Ми не московські попи". Митрополит УПЦ МП Климент – про заборону прихильників РПЦ в Україні

У Онуфрія вважають, що новий закон – лише ширма, а його справжнє завдання – ліквідація УПЦ МП. Якщо чисті – немає чого переживати, кажуть на це в ПЦУ

Митрополит УПЦ Климент (фото - Дмитро Черкаський/LIGA.net)

Новий закон про заборону пов’язаних з РПЦ релігійних організацій "виписаний" під ліквідацію УПЦ МП, хоча "юридичних підстав немає". Про це LIGA.net заявив митрополит Климент (Вечеря), який очолює інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

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"Ми маємо всі статутні документи, в яких абсолютно чітко визначено, що УПЦ самостійна і незалежна у своєму управлінні. І ніякі закордонні центри не впливають на її діяльність. Це такий екскурс в юридичну площину", – каже митрополит Климент.

За його словами, новий закон не має стосуватись УПЦ МП – юридично церква "чиста".

"В мене буквально за кілька днів до прийняття Верховною Радою закону була розмова з однією з його ініціаторок пані Іриною Геращенко… Я запитав: то цим законом мене заборонять? Вона мені відповіла: вас ні, звичайно, ви ж не московський піп. То я тоді для себе велике питання отримав: а, власне, яка юридична організація є об'єктом цього закону?" – каже він.

Але, вважають в УПЦ МП, це лише ширма. І головне завдання закону – це "ліквідація УПЦ, а не запобігання якимось викликам в державній безпеці, у нас є така пересторога".

У Православній церкві України на це відповідають: якщо УПЦ МП дійсно розірвала всі зв’язки з РПЦ, то їй нема чого переживати. "Чому така паніка і істерія передувала прийняттю цього закону? Навпаки: УПЦ, якщо вона не пов'язана з МП, повинна була з радістю сприйняти цей закон, щоби розставити всі крапки над Ї", – каже LIGA.net митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко).