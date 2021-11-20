"Мы не знаем планов Путина". Блинкен заявил об опасениях из-за войск РФ у границы Украины
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о "серьезной обеспокоенности" Штатов в связи с действиями и заявлениями России в отношении Украины. Прежде всего это касается военной активности РФ возле украинской границы. Об этом Блинкен сказал журналистам во время визита в Сенегал, передает AFP.
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"У нас есть реальная обеспокоенность по поводу необычной военной активности России на границе с Украиной. У нас есть серьезные опасения по поводу некоторых высказываний, которые мы слышим из России, а также в соцсетях", – сказал глава Госдепа.
На вопрос о том, считает ли американская разведка, что президент России Владимир Путин хочет полномасштабного вторжения в Украину, Блинкен сказал, что о намерениях Путина неизвестно.
"Мы не знаем, какие намерения у президента Путина. Но мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем, стиль (России, – ред.), когда пытаются указать на какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или любой другой страны и использовать это как предлог для того, что делает Россия все это время", – сказал Блинкен.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Позднее в разведке сообщили, что скопление российских войск у границы Украины достигнет пика в конце января, но "ситуация полностью контролируется".
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