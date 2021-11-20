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"Мы не знаем планов Путина". Блинкен заявил об опасениях из-за войск РФ у границы Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 22:34
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о "серьезной обеспокоенности" Штатов в связи с действиями и заявлениями России в отношении Украины. Прежде всего это касается военной активности РФ возле украинской границы. Об этом Блинкен сказал журналистам во время визита в Сенегал, передает AFP.

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"У нас есть реальная обеспокоенность по поводу необычной военной активности России на границе с Украиной. У нас есть серьезные опасения по поводу некоторых высказываний, которые мы слышим из России, а также в соцсетях", – сказал глава Госдепа.

На вопрос о том, считает ли американская разведка, что президент России Владимир Путин хочет полномасштабного вторжения в Украину, Блинкен сказал, что о намерениях Путина неизвестно.

"Мы не знаем, какие намерения у президента Путина. Но мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем, стиль (России, – ред.), когда пытаются указать на какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или любой другой страны и использовать это как предлог для того, что делает Россия все это время", – сказал Блинкен.

Читайте также: Блинкен: Лукашенко хочет мигрантами отвлечь внимание от активности РФ на границе Украины

Оксана Житнюк
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войска РФ граница владимир путин госдеп агрессия рф Энтони Блинкен
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