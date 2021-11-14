Блинкен: Лукашенко хочет мигрантами отвлечь внимание от активности РФ на границе Украины

Беларуский диктатор Александр Лукашенко искусственно созданным миграционным кризисом на польско-беларуской границе пытается отвлечь внимание от стягивания российских войск к границе Украины. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в своем Twitter.

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Блинкен сообщил, что провел разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы подтвердить солидарность США перед лицом гибридной кампании Лукашенко на границе Польши и Беларуси.

Эта кампания, по словам Блинкена, направлена на то, чтобы создать угрозу безопасности, посеять раскол и отвлечь внимания от активности России на границе с Украиной.

Как передает пресс-служба Госдепа, Блинкен также выразил Рау благодарность за активную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

"США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставить Москву заплатить высокую цену за ее военную агрессию и зловредную деятельность в регионе", – говорится в сообщении.

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Оксана Житнюк

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