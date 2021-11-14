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Блинкен: Лукашенко хочет мигрантами отвлечь внимание от активности РФ на границе Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2021, 23:50
Блинкен: Лукашенко хочет мигрантами отвлечь внимание от активности РФ на границе Украины - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко искусственно созданным миграционным кризисом на польско-беларуской границе пытается отвлечь внимание от стягивания российских войск к границе Украины. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в своем Twitter.

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Блинкен сообщил, что провел разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы подтвердить солидарность США перед лицом гибридной кампании Лукашенко на границе Польши и Беларуси.

Эта кампания, по словам Блинкена, направлена на то, чтобы создать угрозу безопасности, посеять раскол и отвлечь внимания от активности России на границе с Украиной.

Как передает пресс-служба Госдепа, Блинкен также выразил Рау благодарность за активную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

"США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставить Москву заплатить высокую цену за ее военную агрессию и зловредную деятельность в регионе", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. С начала лета 2021-го режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами. Власти Польши предупредили: мигранты могут пойти через Украину. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас в Беларуси находится 16 000 "беженцев", и это "очередная спецоперация РФ".

Блинкен: Лукашенко хочет мигрантами отвлечь внимание от активности РФ на границе Украины

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Оксана Житнюк
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