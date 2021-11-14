Блинкен: Лукашенко хочет мигрантами отвлечь внимание от активности РФ на границе Украины
Беларуский диктатор Александр Лукашенко искусственно созданным миграционным кризисом на польско-беларуской границе пытается отвлечь внимание от стягивания российских войск к границе Украины. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в своем Twitter.
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Блинкен сообщил, что провел разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы подтвердить солидарность США перед лицом гибридной кампании Лукашенко на границе Польши и Беларуси.
Эта кампания, по словам Блинкена, направлена на то, чтобы создать угрозу безопасности, посеять раскол и отвлечь внимания от активности России на границе с Украиной.
Как передает пресс-служба Госдепа, Блинкен также выразил Рау благодарность за активную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.
"США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставить Москву заплатить высокую цену за ее военную агрессию и зловредную деятельность в регионе", – говорится в сообщении.
- 30 октября 2021-го The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщил, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.
- Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных. Кремль отказывается прояснять ситуацию.
- 7 ноября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что у Минобороны нет информации о наращивании российских войск у границы Украины, и остается открытым вопрос, зачем СМИ США распространяют такие данные. На следующий день он признал: Россия усиливает "специфические группировки войск" возле границ, но делать выводы преждевременно.
- 10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор, а паника в СМИ может помочь врагу.
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