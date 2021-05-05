"Мы почти забыты". Украинский политзаключенный в РФ обратился к Блинкену

Украинец Алексей Бессарабов, брошенный оккупантами Крыма в тюрьму, обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену с призывом поднять вопрос украинских политзаключенных-крымчан во время встреч президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским, а затем с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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В обращении говорится, что на этих встречах тема безусловного освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц в колониях на территории РФ и оккупированного Крыма должна быть ключевой.

"Это не вопрос политики, это вопрос восстановления минимального уровня доверия, чести и морали лидеров наций ХХI века", – написал Бессарабов.

Бессарабов отметил, что сейчас вопрос освобождения украинских политзаключенных из Крыма почти не обсуждается на международном уровне.

"Несмотря на то, что мое имя, как и имена десятков других политических заключенных, есть в списках таких правозащитных организаций как Freedom House, Мемориал, мы почти забыты. О нас помнят только наши родные, друзья, коллеги по работе", – говорится в обращении.

Бессарабов заявил, что проблематика Крыма не обсуждается ни в нормандском формате, ни на минских переговорах.

"Нам остается только верить, что при наличии политической воли под влиянием США, мы сможем обрести свободу", – добавил Алексей Бессарабов.

Как сообщил президент Центра глобалистики Стратегия ХХI Михаил Гончар, обращение Бессарабова направлено в Госдепартамент США и посольство США в Украине. Реакции на него пока не последовало.

СПРАВКА. В ноябре 2016 года в Севастополе российские оккупанты задержали сотрудников аналитического центра Номос Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в "подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки". В апреле 2019-го Дудку и Бессарабова бросили в тюрьму на 14 лет. Кроме того оккупанты требуют у Дудки 350 000 рублей, у Бессарабова 300 000 рублей.

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Наталия Медведева

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