"Мы почти забыты". Украинский политзаключенный в РФ обратился к Блинкену
Украинец Алексей Бессарабов, брошенный оккупантами Крыма в тюрьму, обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену с призывом поднять вопрос украинских политзаключенных-крымчан во время встреч президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским, а затем с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Крым.Реалии.
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В обращении говорится, что на этих встречах тема безусловного освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц в колониях на территории РФ и оккупированного Крыма должна быть ключевой.
"Это не вопрос политики, это вопрос восстановления минимального уровня доверия, чести и морали лидеров наций ХХI века", – написал Бессарабов.
Бессарабов отметил, что сейчас вопрос освобождения украинских политзаключенных из Крыма почти не обсуждается на международном уровне.
"Несмотря на то, что мое имя, как и имена десятков других политических заключенных, есть в списках таких правозащитных организаций как Freedom House, Мемориал, мы почти забыты. О нас помнят только наши родные, друзья, коллеги по работе", – говорится в обращении.
Бессарабов заявил, что проблематика Крыма не обсуждается ни в нормандском формате, ни на минских переговорах.
"Нам остается только верить, что при наличии политической воли под влиянием США, мы сможем обрести свободу", – добавил Алексей Бессарабов.
Как сообщил президент Центра глобалистики Стратегия ХХI Михаил Гончар, обращение Бессарабова направлено в Госдепартамент США и посольство США в Украине. Реакции на него пока не последовало.
- 30 апреля, стало известно, что Блинкен посетит Украину с рабочим визитом. Кулеба рассказал о целях его визита в Украину.
- В Госдепе заявили, что Блинкен во время визита в Украину встретится с Владииром Зеленским.
- Госсекретарь США должен прилететь в Украину сегодня вечером.
СПРАВКА. В ноябре 2016 года в Севастополе российские оккупанты задержали сотрудников аналитического центра Номос Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в "подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки".
В апреле 2019-го Дудку и Бессарабова бросили в тюрьму на 14 лет. Кроме того оккупанты требуют у Дудки 350 000 рублей, у Бессарабова 300 000 рублей.
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