"Мы просто победим, детка". Пелоси ответила на вопрос о риске уменьшения помощи от США

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ответ на вопрос о возможном сокращении помощи Соединенных Штатов Украине сказала: "Мы просто победим, детка" (We just win, baby). Об этом Пелоси сказала на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Голос Америки.

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Пелоси подчеркнула, что американское общество поддерживает борьбу Украины за свободу, и эта позиция остается неизменной.

Отвечая на вопрос во время дискуссии на Мюнхенском форуме безопасности относительно американской поддержки Украины, Пелоси сказала, что большинство американцев понимают, что украинцы борются за свободу и готовы их в этом поддерживать.

"Возможно, есть те, кто говорит – не хочу тратить деньги, или то, или иное, но преимущественно американский народ принял украинцев в свои дома. Они за победу", – сказала Пелоси.

По ее мнению, если в СМИ сообщают, что есть некоторое ослабление, то это не влияет на общие настроения.

"Это послание успеха, настройка на победу. Пресса задает всевозможные вопросы. Или почему ты это спрашиваешь? Мы просто победим, детка. Мы просто продержимся, пока не победим. Это о демократии, свободе, свободе. Для украинского народа, но и для мира", – сказала Пелоси.

Она добавила, что на Мюнхенской конференции вице-президент США Камала Харрис заявила, что нужно "держать строй против Путина".

"Я не боюсь того, что есть ослабление поддержки народа Украины", – сказала Пелоси.

Голос Америки напомнил, что согласно опросу Associated Press и Центра исследования общественного мнения NORC, опубликованному 15 февраля, поддержка Украины среди американцев несколько уменьшилась. 48% утверждают, что они за предоставление США оружия Украине, 29% против, а 22% говорят, что они ни за, ни против.

В мае 2022 года 60% взрослых американцев заявили, что они поддерживают отправку оружия Украине.

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что победа Украины в войне против России приведет к распаду последней как империи.

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Наталія Медведєва

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